الجزائر تنهي الألعاب الإفريقية للشباب في الوصافة

أنهت البعثة الجزائرية، مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الإفريقية للشباب، التي احتضنتها “لواندا” الأنغولية، ما بين الـ 10 والـ 20 ديسمبر الجاري، في وصافة الترتيب العام.

وحصد الرياضيون الجزائريون الشباب، 105 ميدالية متنوعة، بواقع 39 ذهبية، و29 فضية و37 برونزية. في انجاز يعكس قوة وتفوق الرياضة الجزائرية قاريا.

واحتلت بذلك الجزائر، وصافة الترتيب العام، خلف جنوب إفريقيا، التي تفوقت بفارق الميداليات الذهبية، حيث حصدت 99 ميدالية متنوعة. منها 45 ذهبية و39 فضية مقابل 15 برونزية.

وكانت دورة أنغولا للألعاب الإفريقية للشباب، فرصة للمواهب الصاعدة الجزائرية. من أجل ابراز قدراتها وتأكيد مكانة الرياضة الجزائرية إفريقيا. بعدما تفوقت على مصر التي جانب في المركز الثالث وتونس في المركز الرابع ونيجريا في المركز الخامس.