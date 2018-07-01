الجزائر تنهي مشاركتها في ألعاب البحر المتوسط 2018 بـ13 ميدالية

تختم اليوم الأحد، فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018، والتي جرت بمدينة تاراغونا الإسبانية، بمشاركة الجزائر، التي حصدت 13 ميدالية.

وكان ختام مشاركة الجزائر في هذه الدورة، بإحراز ميدالية فضية، من طرف محمد ياسر تريكي، في القفز الطويل، بقفزة بلغت (8.1) متر.

كما تمكن المنتخب الوطني رجال، من تحقيق فضية أخرى، في سباق 4 مرات، 400 متر تتابع، والذي شارك فيه، مليك لحولو، ادريس لعرج، محمد بلبشير، وياسين حتحات.

وبهذا رفعت الجزائر رصيدها، إلى 13 ميدالية، من مختلف المعادن الثلاثة، أحرزها ممثلوا الجزائر في مختلف الرياضات، خلال عشرة أيام من المنافسة في هذه الدورة.