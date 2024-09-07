الجزائر تنهي مشاركتها في البارالمبياد في المرتبة 25

اختتم الرياضيون الجزائريون، اليوم السبت، مشاركتهم في الألعاب البارالمبية. المتواصلة فعالياتها إلى غاية يوم غد الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحقق الرياضيون الجزائريون، خلال منافسات الألعاب البارالمبية، 11 ميدالية. موزعة على 6 ذهبيات و5 برونزيات، لتحتل الجزائر المرتبة 25 عالمياً، من أصل 78 بلداً مشاركاً في هذا الحدث الرياضي.

وتوجت لاعبة القوى، صايفي نسيمة، بذهبية رمي القرص F57، وبرونزية رمي الجلة F57.

وتوج العداء اسكندر عثماني، بذهبيتي سباق، 100 و 400 متر T13.

كما نالت، صفية جلال، ذهبية رمي الجلة F57. وأحرز مصارع الجيدو، عبد القادر بوعامر، ذهبية فئة وزن 60 كيلوغراماً J1، فيما نال زميله المصارع ‏إسحاق ولد قويدر برونزية الاختصاص نفسه.

و توج لاعب “الكانوي كياك”، براهيم قندوز، بذهبية سباق 200 متر KL3.

ونالت، ليندا حمري، برونزية الوثب الطويل T12، و الحسين بتير، برونزية الحمل بالقوة 65 كيلوغراماً، و أحمد مهيدب، برونزية رمي الصولجان F32.