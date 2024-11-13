الجزائر تنهي مشاركتها في البطولة الإفريقية للتجديف بـ24 ميدالية

أنهى المنتخب الوطني للتجديف (رجال، سيدات)، مشاركته في البطولة الإفريقية للتجديف، التي جرت بمصر، برصيد 24 ميدالية من مختلف المعادن الثلاثة.

وتمكن المنتخب الوطني في مشاركته في هذه البطولة الإفريقية، من حصد ميداليتين ذهبيتين، 9 فضية، و13 ميدالية برونزية.

وجاءت الميداليتين الذهبيتين المحصلتين في هذه البطولة الإفريقية، بفضل كل من صبرية بوخوس في منافسات التجديف الفردي للوزن الخفيف (تحت 23 عاما)، وفريال زيتوني، وصبرية بوخوس، في زوجي السيدات (تحت 23 عاما).

وكان الجزائر قد شاركت في هذه البطولة الإفريقية للتجديف 2024، والتي جرت بمصر، بتعداد قوامه 17 جذافا (12 ذكور، و5 سيدات).