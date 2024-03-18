الجزائر تنهي مشاركتها في البطولة الإفريقية للمصارعة في المركز الثاني

أنهى المنتخب الوطني للمصارعة (فئة الناشئين)، مشاركته في البطولة الإفريقية التي احتضنتها مصر، في المركز الثاني.

وتمكنت العناصر الوطنية للمصارعة من افتكاك هذا المركز الثاني، ضمن هذه البطولة الإفريقية، بعد حصدهم 20 ميدالية منها 5 ذهبيات، 12 فضية، 3 ميداليات برونزية.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب كل من:

ضياء الدين رماش 82 كلغ

فاطمة الزهراء بوشيبي 53 كلغ

حسام اوصيف 79 كلغ

حمزة قاصدي 92 كلغ

فارس ياحي 97 كلغ