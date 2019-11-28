الجزائر تهدد بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي

هددت وزارة الخارجية بمراجعة علاقات الجزائر مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ردا على لائحة بيان البرلمان الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إن الجزائر ترفض وتدين، شكلا ومضمونا، التدخل السافر في شؤونها الداخلية.

وجاء في البيان الذي صدر حول لائحة البرلمان الأوروبي، أن اللائحة “جاءت بإيعاز من نواب فاقدين للانسجام ومتعددي المشارب”.

وأوضح البيان أن البرلمان الأوروبي “منح نفسه، بكل وقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي لبلادنا

“، مضيفا أن نوابا منحوا لأسنفسهم، من دون عفة ولا حياء، حق المطالبة بتغيير القوانين الجزائرية.



واعتبرت الخارجية الجزائرية لائحة البرلمان الأوروبي، بأنه أبانت عن ازدراء هذا الأخير للمؤسسات الجزائرية، مضيفة أن اللائحة تروج لأجندة الفوضى المقصودة.

وفي هذا الإطار، قال البيان إن أجندة الاتحاد الأوروبي تلك، تم تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة.

كما انتقد بيان وزارة الخارجية، قيام أحد برلمانيي الاتحاد الأوروبي بالإشادة بالإستعمار، الذي قام حسبه بالسماح بممارسة الشعائر الدينية

خلال تواجده بالجزائر.