الجزائر تهدي مكتبة الإسكندرية 1000 كتاب

استلمت مكتبة الإسكندرية نحو ألف كتاب من الجزائر التي تشارك كضيف شرف في الطبعة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتقدّم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بالإهداء الى مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية التي ستهدي بدورها للجزائر مجموعتين من إصدارتها.

وهذا “تقديرا لمبادرات وزارة الثقافة للتعاون مع مكتبة الإسكندرية”، حسب بيان للمكتبة.

وأضاف نفس المصدرأنّ المكتبة مع نهاية 2018 ستنتهي من مشروع كتاب “الجزائريون في مصر” للدكتور حسام عبد المعطي.

الكتاب يروي تاريخ العائلات الجزائرية التي استقرت بمصر منذ العصر العثماني.

يشار إلى أنّ فعاليات الدورة 2018 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستتواصل إلى غاية 10 فيفري، بمشاركة 27 دولة منها 17 دولة عربية.