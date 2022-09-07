الجزائر تهنئ كينيا على السير الحسن للانتخابات الرئاسية

هنأت الجزائر كينيا على حسن سير الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 9 أوت 2022 والتي أسفرت عن فوز ويليام ساموا روتو. متمنية له كل النجاح في مهمته الجديدة.

وحسب ما جاء أمس الثلاثاء في بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. “تعرب الجزائر عن تهانيها الخالصة لجمهورية كينيا الصديقة على السير الحسن للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أوت 2022. والتي أسفرت عن فوز ويليام ساموا روتو.

وأضاف “نتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة” مثمنة “روح المسؤولية ودرجة الوعي المثاليتين للشعب الكيني”.

وجددت الجزائر مرة أخرى ارادتها القوية في العمل بالتشاور مع الرئيس المنتخب. من أجل تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين علاوة على التشاور. بخصوص الهيئات الاقليمية والدولية لصالح القارة الأفريقية والدفاع عن القضايا العادلة.

وقد تم الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات الرئاسية يوم 15 أوت الفارط من طرف اللجنة الانتخابية المستقلة. والتي أقرت بانتخاب الرئيس المنتهية ولايته فائزا. بحيث تقدم بـ 233.000 صوتا (50,49 بالمائة) مقابل 48,85 بالمائة على منافسه رايلا أودينغا.