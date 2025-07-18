الجزائر تهيمن على منافسة العشاري في البطولة الإفريقية لألعاب القوى للشباب

سطّر شباب الجزائر إنجازًا رياضيًا رائعًا في منافسات العشاري لفئة أقل من 20 سنة، ضمن البطولة الإفريقية لألعاب القوى.

المقامة في مدينة أبيوكوتا بنيجيريا، بعد أن هيمنوا على منصة التتويج بالكامل بحصدهم المراتب الثلاث الأولى.

بعد أداء قوي ومتوازن في مختلف تخصصات العشاري. بعد أن تمكن، وليد تواتي، من اقتناص الميدالية الذهبية.

كما حقق زميله محسن غرفي، الميدالية الفضية، مؤكداً تفوق المدرسة الجزائرية في هذا النوع من المنافسات متعددة التخصصات.

أما وليد غطاسفقد أكمل ثلاثية التتويج الجزائرية بانتزاعه الميدالية البرونزية، في إنجاز يُحسب له ولفريقه الفني.

هذا الاكتساح الجزائري في سباق العشاري يعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى في فئة الشباب.

ويؤكد على قوة الجيل الصاعد الذي يحمل آمال الجزائر في المحافل القارية والدولية.