الجزائر تواجه البرتغال بقيادة رونالدو في لشبونة يوم 8 جوان

الرياضة
  • -
  • 0
الجزائر تواجه البرتغال بقيادة رونالدو في لشبونة يوم 8 جوان
بقلم سميرة.ل

طلب الإتحاد البرتغالي لكرة القدم، مواجهة المنتخب الجزائري وديا، للتحضير إلى مونديال روسيا 2018، بعدما أوقعت القرعة البرتغال في مواجهة المغرب.

وحسب مصدر رسمي من “الفاف”، فإن المنتخب البرتغالي يريد مواجهة الخضر يوم 8 جوان بكامل نجومه بما فيهم كريستيانو رونالدو.
على أن تلعب المباراة في لشبونة، وحسب ذات المصدر، فإن “الفاف” تدرس العرض المقدم من قبل الإتحاد البرتغالي.
وكان المدرب المساعد للناخب الوطني جمال مناد، قد أكد أمس لـ “النهار اون لاين”، تلقي الفاف طلبات من البرتغال وإسبانيا لمواجهة الخضر وديا,
وكشف أنه يفضّل مواجهة المنتخب البرتغالي على الإسباني.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital