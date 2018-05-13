الجزائر تواجه البرتغال قبل آذان المغرب

من المنتظر أن يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره البرتغالي وديا، في السابع من شهر جوان القادم بالعاصمة البرتغالية ليشبونة.

ومن المنتظر أن يتم برمجة المباراة يوم الخميس 07 جوان بداية من الساعة التاسعة إلا ربع، مع العلم أن وقت الإفطار في العاصمة البرتغالية سيكون على الساعة 20:57.

ونظرا لعدم أهمية المباراة التي تحمل الطابع الودي، فإن رفقاء الحارس رايس وهاب مبولحي سيخوضون الشوط الأول “صايمين”، خصوصا أنهم تعودوا على الصيام حتى في المواعيد الهامة مثلما حدث في مباراة الدور الثمن النهائي من مونديال البرازيل أمام المنتخب الألماني.