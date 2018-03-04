الجزائر تواجه السعودية وديا في إسبانيا!!

تسعى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، لبرمجة مباراة ودية أخرى للخضر، خلال الأيام القليلة المقبلة، ستجمعهم بمنتخب السعودية.

وكشفت مصادر مقربة من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن مسؤولي “الفاف” اتفقوا مع نظرائهم السعوديين على إجراء هذه المباراة بإسبانيا.

وحسب ذات المصدر، فإن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، ولم يتبقى سوى الإتفاق على بعض التفاصيل، قبل الإعلان عنها رسميا.

يذكر أن المنتخب السعودي، سيشارك في كأس العالم 2018 بروسيا، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب البلد المنظم روسيا، الأوروغواي ومنتخب مصر.