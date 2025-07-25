الجزائر تواجه غينيا في الدار البيضاء في آخر جولات تصفيات “مونديال” 2026

كشف الاتحاد الغيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عبر بيانٍ على موقعه الرسمي، عن برنامج مواجهة الجوليتن السابعة والثامنة.

من المجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس العالم 2026. والتي ستُلعب خلال نافذة الفيفا المقبلة في شهر سبتمبر.

وأشار البيان، أن المواجهة المنتظرة برسم الجولة السابعة، التي ستجمع بين منتخب الصومال ونظيره الغيني، ستجرى بملعب نيلسون مانديلا الوطني، كامبالا - أوغندا، بتاريخ 5 سبتمبر المقبل.

أما مواجهة المنتخب الوطني الجزائري، برسم الجولة الثامنة، ستُقام يوم الإثنين 8 سبتمبر المقبل. بمركب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء المغربية، بداية من الساعة 16.00 مساءً.

وتُعد هذه المباراة مصيرية بالنسبة لمنتخب غينيا الذي يحتل المركز الخامس في المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط. حيث سيواجه الغينيون منتخب الصومال قبل مواجهة “الخضر”، بتاريخ 5 سبتمبر المقبل.

ويبحث عن انتصار يعيد إليه الأمل في سباق التأهل، سواء بشكل مباشر أو عبر بوابة الملحق. أما كتيبة بيتكوفيتش، تتصدر المجموعة السابعة بـ 15 نقطة كاملة من خمس انتصارات متتالية.

فيدخلون اللقاء بأريحية أكبر، لكنها تُدرك أهمية الحفاظ على صدارته أمام منافسين مباشرِين مثل موزمبيق (12 نقطة) وبوتسوانا وأوغندا (9 نقاط لكل منهما).