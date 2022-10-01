الجزائر تواجه ليبيا واثيوبيا والموزمبيق خلال “شان” 2023

كشفت قرعة الشان التي أجريت بقاعة اوبرا بالجزائر اليوم السبت عن مباريات من العيار الثقيل، فيما أوقعت الجزائر في مجموعة سهلة على الورق.

وستواجه الجزائر كل من ليبيا و اثيوبيا و موزمبيق بملعب براقي.

كما جاء الجدول كالتالي:

المجموعةA : الجزائر. ليبيا. اثيوبيا. موزمبيق

المجموعة B: السنغال. كوت ديفوار. اوغندا.

المجموعة C: المغرب. السودان. مدغشقر. غانا

المجموعة D مالي.انغولا. موريتانيا.

المجموعة E:الكاميرون. الكونغو. النيجر.