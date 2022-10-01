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الرياضة

الجزائر تواجه ليبيا واثيوبيا والموزمبيق خلال “شان” 2023

بقلم عزيز طالبي
الجزائر تواجه ليبيا واثيوبيا والموزمبيق خلال “شان” 2023
الجزائر
  • 1983
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كشفت قرعة الشان التي أجريت بقاعة اوبرا بالجزائر اليوم السبت عن مباريات من العيار الثقيل، فيما أوقعت الجزائر في مجموعة سهلة على الورق.

وستواجه الجزائر كل من ليبيا و اثيوبيا و موزمبيق بملعب براقي.

كما جاء الجدول كالتالي:

المجموعةA : الجزائر. ليبيا. اثيوبيا. موزمبيق

المجموعة B: السنغال.  كوت ديفوار. اوغندا.

المجموعة C: المغرب. السودان. مدغشقر. غانا

المجموعة D مالي.انغولا. موريتانيا.

المجموعة E:الكاميرون. الكونغو. النيجر.

رابط دائم : https://nhar.tv/p4tKl
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