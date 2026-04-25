الجزائر تواصل التألق في الجمباز الإفريقي… 6 ميداليات جديدة في اليوم الثاني

واصلت الجزائر حضورها القوي في منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني المقامة بـ ياوندي، بعدما أنهت اليوم الثاني بحصيلة مميزة بلغت ست ميداليات (ذهبيتان، فضية، و3 برونزيات).

وجاءت الميداليات الذهبية عبر كل من: جنى لعروي في جهاز طاولة القفز، كيليا نمور في جهاز العمودين غير المتوازيتين.

أما الميدالية الفضية، فكانت من نصيب آدم كوغات في جهاز الحركات الأرضية.

وفي فئة البرونز، توج كل من: يوسف سماني في جهاز حصان الحلق، و حسام حمادوش في جهاز الحلق، كما حققت، جنى لعروي، مجددًا في جهاز العمودين غير المتوازيتين، برونزية جديدة إلى رصيدها في البطولة.

وبهذا تتصدر الجزائر، جدول الميداليات في المنافسة، بعد اليوم الثاني للبطولة الإفريقية للجمباز الفني برصيد 11 ميدالية منها أربع ذهبيات.