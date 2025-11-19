الجزائر تواصل مشاركتها في أشغال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي بكينشاسا

يواصل أعضاء وفد غرفتي البرلمان الجزائري مشاركاتهم في أشغال المؤتمر السابع والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي، المنعقد بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، حيث انطلقت يوم أمس الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، أعمال الدورة الرابعة والثمانين للجنة التنفيذية، في خطوة تمهيدية قبل افتتاح المؤتمر الرسمي.”

وشكّل اجتماع اللجنة التنفيذية، وهي الهيئة المكلفة بتوجيه أنشطة الاتحاد ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الرؤساء، فرصة لمناقشة جملة من القضايا التنظيمية، من بينها تحديد البرنامج السنوي للاتحاد، وانتخاب أجهزته وهياكله، إلى جانب دراسة التعديلات المقترحة من قبل البرلمانات الأعضاء على النظام الداخلي للاتحاد.

وتختتم اللجنة أشغالها برفع توصياتها إلى مؤتمر الرؤساء المزمع عقده يومي 21 و22 نوفمبر 2025.

ويهدف الاتحاد البرلماني الإفريقي الذي تأسس في عام 1979، إلى تعزيز وحدة العمل بين المؤسسات البرلمانية في الدول الأفريقية، ويُمثل منتدى للبرلمانات الوطنية في القارة الأفريقية وأداة للحوار والتعاون البرلماني في خدمة السلام والديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية المستدامة.

كما تهدف المنظمة أيضا إلى تعزيز االتواصل بين البرلمانيين الأفارقة من جهة، وبين البرلمانيين الأفارقة ونظرائهم من بقية العالم، من جهة أخرى.

هذا ويتشكل الوفد البرلماني عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من:

منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الوفد،

قدور براجع، عضو مجلس الأمة،

محمد عمرون، عضو مجلس الأمة وعضو البرلمان الإفريقي،

رشيد العايب، عضو مجلس الأمة،

العيد بوقفة، عضو مجلس الأمة،

وسيلة الطيب، نائب بالمجلس الشعبي الوطني،

زكية بوقطوشة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.