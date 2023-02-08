الجزائر توجه مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الفرنسية

أدانت الجزائر وبشدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، حسب بيان وزارة الخارجية.

ووفقا لبيان الخارجية الجزائرية، فإن الموظفين الفرنسيين شاركوا في عملية اجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الجزائري ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.

كما رفضت الجزائر في هذه المذكرة الرسمية – يضيف المصدر نفسه- هذا التطور، واصفة إياه بغير المقبول والذي من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.