الجزائر تودع رسميا ملف تصنيف موسيقى الراي ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو

اعادت الجزائر رسميا إيداع ملف تصنيف موسيقى الراي ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي اليوم الأربعاء على مستوى منظمة اليونيسكو.

وأوضحت وزيرة الثقافة والفنون أن ملف تصنيف موسيقى الراي ضمن قائمة التراث العالمي انه تم إيداعه من جديد باسم الجزائر.

وهذا اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 على مستوى منظمة اليونيسكو وذلك بعد تدعيمه بعناصر جديدة تضيف الوزيرة.

وصرحت مليكة بن دودة في وقت سابق أن الجزائر مصدر” لهذا الطابع الفني”.

وأضافت مليكة بن دودة بخصوص ملف الراي قائلة: ان الجزائر “متمسكة بترشيح أغنية الراي ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي”.

كانت الجزائر قد طلبت سحب ملف تصنيف موسيقى الراي الذي اقترح على الدورة الـ15 للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي اللامادي

وتم تدعيم الملف بعناصر جديدة وفق الملاحظات التي ابدتها المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم.

وأفادت الوزيرة أن لجنة من الخبراء و الباحثين من المركز الوطني للبحوث في ما قبل التاريخ والأنتروبولوجيا والتاريخ.

إلى جانب جمعيات وشخصيات بارزة مهتمة بالبحث في التراث اللامادي اشتغلت على تدعيم ملف تصنيف موسيقى الراي بعناصر جديدة باشراك المجتمع المدني.