الجزائر توقع على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، اليوم السبت، باسم الجزائر على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بمدينة هانوي بفيتنام.

وتعد هذه الاتفاقية أول صك يعنى بمكافحة الجريمة الالكترونية على المستوى الدولي والتي كان للجزائر دورا محوريا في صياغتها. من خلال رئاسة اللجنة المتخصصة بإعدادها وقيادة المسار التفاوضي منذ ماي 2021. والذي توج باعتمادها خلال الدورة الـ79 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

وشهدت هذه المراسيم توقيع 64 دولة وهيئة إقليمية على الاتفاقية.

يشار أن افتتاح هذه التظاهرة تم من قبل رئيس الجمهورية الاشتراكية لفييتنام لونغ كونج. بحضور وفود عالية المستوى والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور