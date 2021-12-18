الجزائر-تونس.. من ستختار كأس العرب؟

سيكون عشاق الكرة العربية، على موعد مع النهائي المثير بين المنتخبين التونسي والجزائري لبطولة كأس العرب قطر 2021. كما ستجرى المقابلة على أرضية ملعب “البيت” المونديالي في الدوحة.

في حين ستنطلق المباراة النهائية لـ”مونديال العرب” في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة. كما عينت الفيفا الحكم الألماني، دانيال سايبرت، لإدارة نهائي كأس العرب بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي.

وسبق للألماني وأن أشرف لمباراة لنسور قرطاج في المنافسة، وذلك عند ملاقاتهم لعمان، وتجاوزهم للأخيرة بهدفين مقابل واحد.

ويمتلك الألماني الذي لا يتجاوز عمره الـ37 عاما، خبرة كبيرة في المستوى العالي، باعتباره أدار لقاءات في البوندسليغا والتشامبينزليغ.

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ومن جهته، أكد المدرب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، أن تفكيرهم يصب في الفوز فقط على تونس،وهم جد متحمسين لتحقيق ذلك.

كما قال بوقرة، خلال ندوته الصحفية“اللعب أمام أنصارنا أمر محفز جدا، خاصة وأنهم أظهروا روح رياضية عالية ونشكرهم على ذلك”. مضيفا “المناصر الجزائري دائما فخور بلاعبيه، ويشجع بحماس كبير، خاصة عندما يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم فوق الميدان”.

في حين تابع مجيد بوقرة: “بالنسبة لنا نفكر فقط في الفوز بالنهائي، ونحن جد متحمسين من أجل تحقيق ذلك”.

وانتقل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة النهائي. كما سيكون وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق مرفوقا بوفد يتكون من 7 أعضاء من الوزارة وشخص واحد من الفاف. لمساندة رفقاء بوقرة وحضور نهائي كأس العرب.

في حين أكد مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، عزمه رفقة أشباله على التتويج بكأس العرب، بعد بلوغهم الدور النهائي.

وصرح منذر الكبير، خلال ندوته الصحفية: “اليوم المنتخب التونسي سيدخل هذا النهائي بروح المجموعة، وبقوة كبيرة، للتتويج بالكأس”.

كما أضاف: “المنتخب التونسي استعاد جماهيره، وسنعمل لأجل إهدائه هذه الكأس، واهدائها لنبيل المرياحي”.

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