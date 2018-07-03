الجزائر تٌحصي 3.2 مليون “روتريتي”

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تٌعد حاليا مجموع 3.2 مليون مستفيد من مزايا التقاعد.

و أوضح ملوكة في حديث للإذاعة الجزائرية، أن هنالك 3.2 مليون متقاعد يستفيدون من مزايا التقاعد “معاشات ومنح مباشرة وغير مباشرة”.

وأشار إلى أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد التي كانت مريحة خلال سنتي 2010 و 2012 قد تدهورت.

ابتداء من سنتي 2014 و 2015 لتتفاقم خلال سنتي 2016 و 2017 بعد الخروج المكثف للتقاعد لأكثر من مليون شخص قبل سن

التقاعد.

ولتدارك الوضع تم إتخاذ عدة إجراءات لصالح الصندوق الوطني للتقاعد، لاسيما مساهمات قدمتها صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى.

إلى جانب المساهمة الهامة للدولة خلال 2018 الذي يضاف إلى المساهمة المنتظمة للدولة في حدود 15 بالمئة من النفقات.

و أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أن “هذا الاسهام يتم اليوم بصفة ظرفية و قد يتكرر في حال قررت الدولة إعادة إتخاذه.

في قانون المالية لسنة 2019، مشيرا إلى أنه ينبغي بالمقابل التفكير في إرساء إجراءات إضافية.

على غرار تلك المطبقة بالنسبة للرسم على واردات المواد التي يعاد بيعها على حالها.

مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من التقاعد لسنة 2018 بلغ نحو 50 ألف شخص أي إنخفاض مقارنة بسنتي 2015 و 2016.

حيث تراوح عددهم ما بين 150 ألف و200 ألف شخص.