الجزائر تُؤكد استعدادها لمرافقة الكونغو في تطوير قطاع المحروقات

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم السبت، بمقر دائرته الوزارية، وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أكاسيا باندوبولا أمبونغو، أين أكد استعداد الجزائر لمرافقة بلادها في تطوير قطاع المحروقات.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات. وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. لاسيما في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة المحروقات.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين. وعلى الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. من خلال تطوير مشاريع تعاون ملموسة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيمياء. وتطوير صناعة الغاز، ونقل وتوزيع المحروقات، وكذا الخدمات البترولية والهندسية.

كما شكّل اللقاء الموسّع بين وفدي البلدين فرصة لاستعراض مستجدات التعاون القائم بين المؤسسات الطاقوية الجزائرية والكونغولية. وبحث سبل تجسيد برامج الشراكة والتعاون المتفق عليها، خاصة في مجالات نقل الخبرة والمعرفة التقنية. وتطوير الموارد البشرية. والتكوين المتخصص من خلال المؤسسات والمعاهد التابعة لقطاع المحروقات الجزائري، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول.

وفي هذا الإطار، أبرز محمد عرقاب الخبرة التي راكمتها الجزائر، من خلال مجمع سوناطراك ومختلف المؤسسات الوطنية للقطاع. في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول. وانتاج ونقل وتحويل المحروقات.

مؤكداً استعداد الجزائر الكامل لمرافقة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث قطاع المحروقات.

كما تناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات تطوير البنى التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب. وإنجاز وإعادة تأهيل المصافي والمنشآت البترولية والغازية. إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي، والصحة والسلامة والبيئة، والرقمنة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

وأكد الطرفان أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال تكثيف برامج التكوين وتبادل الخبرات والكفاءات. وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الوطنية في البلدين.

كما رحب الجانبان بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO)،. مؤكدين أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الطاقة. ودعم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في القارة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات وتكثيف الاتصالات بين الهيئات والمؤسسات المختصة في البلدين. قصد تجسيد فرص التعاون المتاحة. وتحويلها إلى مشاريع وشراكات عملية تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.