الجزائر تُؤكد تضامنها المُطلق مع سوريا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، بسام صباغ، أين أكد له تضامن الجزائر المُطلق مع بلاده.

وحسب بيان للوزارة، سمح الاتصال لوزير الدولة بالإطلاع على التطورات الأخيرة للأوضاع بشمال سوريا. وتأكيد موقف الجزائر الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دولةً وشعباً، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها.

ومن جانبه، أعرب الوزير السوري عن بالغ شكره وتقديره للجزائر. نظير تضامنها ودعمها للطلب الذي تقدمت به السلطات السورية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي.

وكذا إدراج بند حول التطورات الأخيرة في سوريا خلال الاجتماع الطارئ المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.