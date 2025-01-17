الجزائر تُؤكد على أهمية تنفيذ إتفاق السلام المنشط بجنوب السودان

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية سلمة بختة منصوري، على أهمية التنفيذ الفعّال والشامل لاتفاق السلام المُنشَّط كعامل أساسي لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في جنوب السودان.

وشددت منصوري، خلال مشاركتها في أشغال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان الذي انعقد في العاصمة جوبا، على أن تفعيل بنود الاتفاق يُعدّ خطوة ضرورية لتعزيز السلام الدائم وتهيئة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة. بما يسهم في تحسين ظروف الشعب الجنوب سوداني.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المنظمات والشركاء الرئيسيين. بما في ذلك الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS). وآلية الرقابة والتقييم المشتركة لتنفيذ اتفاق السلام المُنشَّط (RJMEC). بالإضافة إلى سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى جنوب السودان.

كما التقى أعضاء C5 بريك مشار تيني، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان. حيث تناولت المناقشات التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام وضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف لإزالة العقبات وتسريع عملية السلام وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

هذا ويهدف هذا الإجتماع، إلى متابعة تنفيذ اتفاق السلام المُنشَّط. وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم استقرار هذا البلد وتحقيق السلام والتنمية المستدامة.