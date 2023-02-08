الجزائر تُبرم صفقة الطاقة مع شيفرون الأمريكية هذا العام

تأمل الجزائر استكمال المفاوضات مع شركة “Chevron Corp” الأمريكة خلال العام الجاري.

وحسب موقع بلومبرغ، تسعى الشركة الأميركية لاستكشاف الطاقة في الجزائر.

وتأتي المحادثات في وقت تعزز الشركات الأوروبية والأميركية جهود استخراج النفط والغاز بالمنطقة. مما يساعدهم على تعويض خسائر المعروض من روسيا نتيجة العقوبات.

وقال المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، لـ”بلومبرغ”: “نجري مناقشات حول اختيار أماكن الاستكشاف.. وتبقى الجوانب التعاقدية، وهدفنا هو إبرام عقد خلال العام الجاري”.

وتمتلك الجزائر، العضو في “أوبك”، بعضا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، وتصدر بالفعل كميات كبيرة إلى أوروبا.

وجدّد غزو روسيا لأوكرانيا اهتمام شركات الطاقة الغربية بالمنطقة.

وزارت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، الجزائر الشهر الماضي بصحبة الرئيس التنفيذي لـ”إيني” التي تتطلع لزيادة مشتريات الغاز من الدولة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من نقلت محادثات “شيفرون” مع الجزائر. والتي تحدث مع حرص إدارة “بايدن” على ضمان عدم ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وتشجيعها للشركات الأميركية على تعزيز الاستكشاف.