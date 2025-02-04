الجزائر تُتوج بالرتبة الثانية في مسابقة إثيوبيا الدولية للقرآن الكريم

توجت القارئة الجزائرية، نسرين جلاوجي، بالرتبة الثانية في مسابقة إثيوبيا الدولية للقرآن الكريم.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، تم اليوم، بتكليف من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، بالمطار الدولي هواري بومدين، استقبال القارئة “نسرين جلاوجي”.

وتُوجت جلاوجي، بالرتبة الثانية في مسابقة إثيوبيا الدولية للقرآن الكريم.

وتم استقبال القارئة من طرف المدير الفرعي للإعلام، محمد زغداني. والمدير الفرعي للمسابقات القرآنية، عبد الحميد حشادي.