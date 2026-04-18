الجزائر تُجدد تضامنها ووقوفها التام مع السعودية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمدينة أنطاليا، محادثات ثنائية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود، أين جدد تضامن الجزائر ووقوفها التام مع المملكة.

وجدد الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي تم على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، تضامن الجزائر ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء الاعتداءات التي طالتها في سياق التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة الخليج العربي.

مذكرا في هذا السياق بما عبّر عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

كما ناقش الوزيران التطورات الأخيرة في المنطقة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية. وأعربا عن تطلعهما إلى أن يشكّل هذا الاتفاق منطلقًا للتوصل إلى حلول نهائية تكفل عودة الأمن والسكينة إلى المنطقة برمّتها.

وعلى الصعيد الثنائي، استعرض الوزيران الحركية المتميزة التي تعرفها الشراكة بين البلدين، لاسيما في شقّها الاقتصادي. وأكدا على ضرورة إضفاء المزيد من الزخم عليها، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى الجزائري- السعودي.