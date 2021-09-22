الجزائر تُجدد تضامنها ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي

أُستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بنيويورك، من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.

وجاء في تغريدة للوزير على حسابه بتويتر: “سعدت باستقبالي من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد يونس المنفي، حيث جددت له تضامن الجزائر ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة،مثلما أكد عليه مرارا السيد الرئيس عبد المجيد تبون، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الخلافات”.

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