الجزائر تُجدد مطالبتها بمنح إفريقيا تمثيلًا عادلاً داخل مجلس الأمن

جددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، تمسك الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد، المنبثق عن توافق إزولويني وإعلان سرت، والذي يطالب بمنح إفريقيا تمثيلًا عادلاً داخل مجلس الأمن.

وجاء ذلك، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، خلال مشاركة كاتبة الدولة، في أشغال الاجتماع التحضيري، على مستوى وزراء الشؤون الخارجية، للجنة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي العشر حول إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة (C10). والذي عُقد افتراضيًا برئاسة وزير خارجية سيراليون.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التقدم المحرز في مسار المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن. وتنسيق المواقف الإفريقية في إطار المسار الحكومي الدولي لإصلاح مجلس الأمن.

وفي هذا السياق، جددت كاتبة الدولة تمسك الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد، المنبثق عن توافق إزولويني وإعلان سرت. والذي يطالب بمنح إفريقيا تمثيلًا عادلاً داخل مجلس الأمن، بما يصحح الإجحاف التاريخي الذي طال القارة الإفريقية في المنظومة الدولية.