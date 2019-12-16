الجزائر تُجدّد تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان

جددت، اليوم الإثنين، الجزائر تمسكها بمبدأ عدم التّدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وحرصها على تعزيز وحدة الصف العربي.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنّ عبد اللاوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بذات المجلس، ولدى استقباله لسفير دولة الامارات العربية المتحدة يوسف سيف خميس سباع ال علي.

جدّد تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وحرصها على تعزيز وحدة الصف العربي.

في ظل التحديات التي تواجه الدول العربية، كتحقيق الأمن والإستقرار والتنمية، مؤكدة على إنتهاجها سبل الحوار لحل الأزمات.