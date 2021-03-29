الجزائر تُحقق مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة

أكد عضو مجلس الأمة، ضياء الدين بلهبري، أنّ الجزائر حققت مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة.

وجاء ذلك، خلال مشاركة ضياء الدين بلهبري، فـي المنتدى العربي للتنمية المستدامة.

وقد أكد ممثل مجلس الأمّة، خلال مداخلاته في النقاش، على أنّ الجزائر اعتمدت نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي، الغاية منه التموقع في مصاف الدول الناشئة.

بالإضافة إلى تنويع وتحويل الاقتصاد الــوطني بـحلول عام 2035.

وكذا تـلـبـيـة احـتـيـاجـات الـمـواطـن، خاصة ما تعلق منها بالعمل والسكن اللائق والصحة والتعليم.

كما أشار إلى أنّ الجزائر حققت مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، تعكس إرادة الدولة لمواصلة التزامها بتعزيز وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين.

وأوضح ذات المتحدث، إنه ومن بين هذه المؤشرات: توفير التدريس الابتدائي لكل الأطفال ونسبة التعليم والتكوين والممارسة الديمقراطية.

وتعزيز دور المواطن عـلـى المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

بالإضافة إلى رفع التمثيل النسوي في البرلمان، وخفض نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات والأطفال، وكذا الحد من معدلات الفقر.

هذا وحمل المنتدى شعار “إسـراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد 19”.

ويشكّل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021 فرصة للاستعراض وتقييم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وركّز المنتدى العربي على السياسات والإجراءات المطلوبة لتسريع عملية التعافي وإحراز تقدم حقيقي نحو أهداف التنمية المستدامة.