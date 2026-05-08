الجزائر تُحيي اليوم الوطني للذاكرة “08 ماي 1945”

أحيت مختلف ولايات الوطن اليوم الوطني للذاكرة المخلّد للذكرى الأليمة لمجازر 08 ماي 1945، التي تبقى محطة مفصلية في تاريخ الجزائر وكفاح شعبها من أجل الحرية والاستقلال.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، شهدت هذه المناسبة الوطنية تنظيم مراسم رسمية عبر مختلف ولايات الوطن. بحضور السلطات المدنية والعسكرية وممثلي الأسرة الثورية وفعاليات المجتمع المدني.

وتم الوقوف للنشيد الوطني ورفع العلم الوطني، إلى جانب وضع أكاليل الزهور. وقراءة فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجل النضال الوطني.

كما شكلت المناسبة فرصة لاستحضار الدلالات التاريخية العميقة لمجازر 08 ماي 1945. التي كشفت الوجه الحقيقي للاستعمار وأسهمت في ترسيخ الوعي الوطني. وتعزيز مسار الكفاح التحرري الذي توّج باستعادة السيادة الوطنية.

وتبقى هذه الذكرى محطة متجددة لتجديد العهد مع رسالة الشهداء واستلهام قيم التضحية والوطنية. وترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الأجيال الصاعدة حفاظًا على تاريخ الجزائر المجيد وصونًا لمكتسبات الاستقلال.