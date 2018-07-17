الجزائر تُخصص 780 مليار لإنجاح الألعاب الإفريقية للشباب!

كشف، أمين بختي، المُدير العام للرياضة بأن الدولة الجزائرية، خصصت مبلغا ضخما لإنجاح الألعاب الإفريقية للشباب، التي تنطلق غدا الأربعاء.

وقال في تصريحات لحصة “قهوة وجورنان” :”الميزانية ضخمة، الدولة خصصت مبلغا 780 مليار سنتيم لضمان نجاح هذه الدورة بشكل كامل”.

ليُردف :”230 مليار صُرفت لأجل تجهيز المُنشآت الرياضية، وضمان تواجدها في حُلة لائقة، و435 مليار من أجل النقل والإيواء والإطعام”.

وأوضح بأن الـ115 مليار المُتبقية تم تقسيمها بين مُختلف المُنتخبات الوطنية، وهذا لتمكينها من الإستعداد بطريقة جيدة للألعاب الإفريقية للشباب.