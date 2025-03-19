الجزائر تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الرئيس الصومالي

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حسن شيخ محمود، بالعاصمة مقديشو.

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أعربت الجزائر عن ارتياحها لسلامة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود. ونجاته من هذه المحاولة الآثمة. كما تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل لكافة الجرحى والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجزائر، وانطلاقا من تجربتها المريرة مع ويلات الإرهاب الأعمى وإدراكها لمراميه ومقاصده التخريبية. تؤكد من جديد تضامنها التام ووقوفها المطلق مع الصومال الشقيق في جهوده الرامية إلى دحر هذه الآفة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

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