الجزائر تُدين الهجوم الإرهابي الذّي استهدف مقر الداخلية التركية بأنقرة

أدانت الجزائر ، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني.

وجاء في بيان ارئاسة الجمهورية “تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة. وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني”.

وأضاف البيان “إذ تدعو المولى جلّ جلاله أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين. تؤكد الجزائر مجددا تضامنها الكامل مع تركيا الشقيقة، جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر. داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات، التي تستهدف زعزعة استقرار الدول”.