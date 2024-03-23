الجزائر تُدين الهجوم الإرهابي في روسيا أشد الإدانة وأقواها

أدانت الجزائر أشد الإدانة وأقواها، الهجوم الإرهابي الجبان والدنيء الذي تعرضت له روسيا الاتحادية.

وأعربت الجزائر، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، عن تضامنها التام مع روسيا الاتحادية، في هذه الظروف المأساوية. كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف البيان، إنه وباستمرار آفة الإرهاب، يسلط الضوء في ذات السياق على المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة.

وتابع البيان، أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية. وقدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مواجهة هذا التهديد الذي لا يزال يشكل مصدراً للأذية والدمار.

كما تؤكد الجزائر من جديد استعدادها الكامل للمساهمة بكل حزم وثبات في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية. الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهاب.