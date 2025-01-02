الجزائر تُدين الهجوم المأساوي الذي نُفذ في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

أدانت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم المأساوي الذي نُفذ في مدينة نيو أورليانز الأمريكية الذي خلف العديد من الضحايا والمصابين.

وحسب بيان لوزاة الخارجية، أعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع الشعب الأمريكي الصديق في هذا الظرف الأليم، وكلها ثقة ويقين في قدرته على تجاوز هذه المحنة.

كما قدمت الجزائر خالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجــرحى.

واستنكرت الجزائر بأشد العبارات هذا الاعتــداء المشيـن، والعالم يحتفي بقدوم العام الجديد.

يذكر أن أكثر من 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 35 آخرين، أمس الأربعاء، بعدما دهس سائق شاحنة صغيرة حشدا من الناس، وأطلق النار عليهم في الحي الفرنسي بمدينة نيو أورليانز الأميركية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من الصباح، بينما كان الحشد يحتفل برأس السنة الجديدة قد يكون عملا إرهابيا.

وقال مسؤولون في إنفاذ القانون إن المشتبه به الذي وصفه أحد المسؤولين الكبار في المدينة بأنه كان “يرتدي ملابس عسكرية كاملة”، توفي بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكرت، آن كيركباتريك، رئيسة شرطة المدينة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أمس إن “هذا الرجل حاول دهس أكبر عدد ممكن من الناس… كان عازما على إحداث هذه المذبحة و(إحداث) ما تسبب فيه من أضرار”.