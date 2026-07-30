الجزائر تُدين بشدة استهداف سفينتين في ميناء دمياط بمصر

أدانت الجزائر بشدة استهداف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية بطائرة مسيرة يوم 29 جويلية 2026، معتبرةً أنه تهديد لأمن هذا البلد الشقيق واستقراره وتوسيع لرقعة الصراع الإقليمي الدائر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان، أن الجزائر تدين “وتستنكر بشدة استهداف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية بطائرة مسيرة يوم 29 جويلية 2026 باعتباره فعلا شنيعا يشكل عدوانا على سيادة هذا البلد الشقيق وتهديدا لأمنه واستقراره ومحاولة خطيرة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط”.

وأعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة فإنها تؤيد ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية مصالحها وأمنها واستقرارها. يضيف المصدر ذاته.