الجزائر تُدين بشدة الاعتداءات العنصرية بالقدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

أدانت الجزائر بأشد العبارات، الاعتداءات العنصرية والمتطرفة المسجلة في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إن الجزائر تدين حرمان المدنيين الفلسطينيين في القدس، من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالـمسجد الاقصى المبارك.

كما تدين الجزائر، المحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة المقدسة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية.

وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة، تدعو الجزائر، المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي للتحرك العاجل، لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

وكذا وضع حد لهذه الأعمال الاجرامية ولسياسة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

وتؤكد الجزائر تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الصهيوني.

وتجدد الجزائر موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وفي مقدمتها، حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يضيف البيان.