الجزائر تُدين بشدة محاولة استهداف السعودية بطائرات مسيّرة وتؤكد تضامنها الكامل

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيّرة. معتبرة ذلك تعديًا صارخًا على أمنها واستقرارها، وانتهاكًا واضحًا لسيادتها وللقانون الدولي.

وأكدت الجزائر أن هذا العمل يمثل مساسًا خطيرًا بأمن المملكة، ويعد خرقًا سافرًا للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي. خاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

كما جددت الجزائر، في البيان ذاته، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية. مؤكدة دعمها لكل ما تتخذه من إجراءات من أجل صون أمنها وضمان استقرارها، في مواجهة مثل هذه التهديدات.