الجزائر تُدين بقوة الهجمات الإسرائيلية على إيران

أدانت الجزائر بقوة واستنكرت بشدة الهجمات العسكرية التي أقدم عليها مجدداً جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الجزائر تُعرب عن تضامنها مع الأشقاء في إيران على إثر هذا العدوان الشنيع. الذي يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة بلدهم وخرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

كما شددت الجزائر على المسؤولية الراسخة التي تقع على المجموعة الدولية في كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي. ووقف تصعيده متعدد الأوجه والجبهات في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وهي المنطقة التي أدخلها هذا الاحتلال في دوامة لا متناهية من اللاأمن واللااستقرار واللاسلم، يضيف البيان.