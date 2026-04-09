الجزائر تُدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية على لبنان

أدانت الجزائر واستنكرت بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية الوحشية والهمجية التي طالت ولا تزال تطال مختلف أنحاء الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وحسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، فقد أعربت الجزائر عن كامل تضامنها مع لبنان قيادة وشعبا في هذه الظروف العصيبة.

كما دعت الجزائر إلى حشد جهود المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان السافر الذي يستهدف سيادة الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها. مثلما يهدد بعودة المنطقة برمتها إلى دوامة التصعيد بالرغم من توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق مبدئي بشأن وقف العمليات العسكرية.

