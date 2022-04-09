الجزائر تُرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

رحبّت الجزائر بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحياته وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت،، يأتي قصد استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق.

كما اعربت الجزائر حسب ذات البيان، عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة.

بالاضافة الى التوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن بما يحفظ وحدته وسيادته واستقلاله ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

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