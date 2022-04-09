الجزائر تُرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
رحبّت الجزائر بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحياته وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت،، يأتي قصد استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق.
كما اعربت الجزائر حسب ذات البيان، عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة.
بالاضافة الى التوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن بما يحفظ وحدته وسيادته واستقلاله ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.
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كما رحبت الجزائر، بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبارا من بداية شهر رمضان.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “على إثر صدور بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن. الذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبارا من بداية شهر رمضان. تعرب الجزائر عن ترحيبها بهذه المبادرة. كما تأمل في أن تشكل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم. يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق”.
كما أضاف البيان: “وإذ تثمن الجزائر مجددا هذه المبادرة. فإنها تؤكد دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي. وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكذا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. ومخرجات الحوار الوطني الشامل. قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله. كما تعود بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة
كافة”.