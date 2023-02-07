الجزائر تُرسل 200 طن من المساعدات عبر 6 طائرات عسكرية إلى تركيا وسوريا

أرسلت الجزائر 200 طن من المساعدات إلى تركيا وسوريا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن المساعدات جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وعلى إثر الزلزال الذي شهدته تركيا وسوريا يوم أمس الإثنين.

وأضاف البيان، أنه تم تسخير 6 طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية على مستوى القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى. لنقل فرق التدخل من الحماية المدنية والمتكونة من 86 فردا و40 مسعفا. وكذا شحن أكثر من 200 طن من مختلف المساعدات.