الجزائر تُرشح النقش على المعادن للتسجيل بقائمة التراث العالمي لليونسكو

أودعت الجزائر رسميا ملف ترشيح “النقش على المعادن: الفنون والمهارات والممارسات” للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية لدى اليونسكو.

وحسب المركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، تم إيداع الملف بالإشتراك مع 9 دول عربية. بتنسيق من جمهورية العراق. وبمشاركة دول كتونس ومصر وموريتانيا وفلسطين والسعودية والسودان واليمن.

كما يتعلق الملف بفنون ومهارات وممارسات النقش على النحاس والذهب والفضة.

وتم الإعداد العلمي للملف الجزائري من طرف المركز التابع لوزارة الثقافة والفنون. حيث يسلط الضوء على جملة المهارات والأساليب الفنية المرتبطة بالنقش على الذهب والفضة والنحاس عبر المدن الجزائرية. واستخداماتها الاجتماعية بوصفها حاملة لهوية وذاكرة حية ذات أبعاد فنية وحرفية واقتصادية.

وتعرف تمنراست ومنطقة القبائل بحرفة الفضة وباتنة بحرفة الذهب. كما تعرف العديد من الحواضر التقليدية كقسنطينة والبليدة والعاصمة وتلمسان بحرفة النحاس.

وقالت الخبيرة المشرفة على ملف الجزائر بن عبد الله زهية، أن الهدف من هذا الترشيح هو “المحافظة على هذه الحرف والتقاليد العتيقة”.

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