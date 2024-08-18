الجزائر تُزوّد لبنان بكميات من “الفيول” لتشغيل محطات توليد الكهرباء

أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية. الشقيقة نجيب ميقاتي.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، أبلغ الوزير الأول نذير العرباوي رئيس حكومة لبنان ميقاتي. بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة. من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الفيول. من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.