الجزائر تُسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أشهر

سجلت الجزائر، اليوم الأحد، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتعد هذه الحصيلة اليومية لضحايا الفيروس التاجي بالبلاد، الأدنى منذ عدة أشهر.

وحسب ما أعلن عنه رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، فقد تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع عدد ضحايا الفيروس التاجي بالبلاد إلى 2863 حالة وفاة.

بينما تم تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105596 حالة.

هذا وتعرف الجزائر استقرارا في عدد إصابات ووفيات كوفيد-19، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأرجع خبراء الصحة، سبب انخفاض إصابات كورونا بالجزائر، إلى خطة التنسيق التامة مع خدمة الرقمنة بين المستشفيات، الوزارة واللجنة العلمية.

بالإضافة إلى تجاوب المواطن مع البروتوكول الصحي والتقيد به.