الجزائر تُسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا. كما تماثلت 3 حالات للشفاء.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.