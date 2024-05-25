الجزائر تُسجل بإرتياح أمر المحكمة الدولية بوقف عملية رفح

سجلت الجزائر بارتياح الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بالوقف الفوري لعدوانه المشين على مدينة رفح.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، يأتي هذا الأمر في أعقاب القرار الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية الدولية في إطار النظر في الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بخصوص جريمة الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة.

وكذا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراءات استصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال البيان، إن هذه التطورات الهامة تتلاقى جميعها لتمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني. عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم.

وفي هذا الصدد، تدعو الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه. بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص.