الجزائر تُسجل تراجعا في عدد حالات الإستشفاء من كورونا

كشف المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة، البروفسور الياس رحال، عن تسجيل تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفي حالات الاستشفاء، خلال الأيام الأخيرة.

وأورد رحال، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه تم تسجيل منحنى تنازلي لحالات الاستشفاء للمصابين بفيروس كورونا.

موضحا أن حالات الاستشفاء من الفيروس التاجي، انتقلت من 11730 حالة خلال 20 جويلية المنصرم، إلى 8200 حالة يوم 2 أوت الجاري، لتبلغ 5206 حالة خلال الـ20 من نفس الشهر.

كما انتقل عدد الأشخاص الذين خضعوا للعناية المركزة، من 62 حالة خلال 20 جويلية الفارط، إلى 55 حالة خلال 2 أوت، ليصل إلى 42 حالة في 20 من ذات الشهر.

ومن جهته، كشف رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لبوفاريك بالبليدة الدكتور محمد يوسفي، أن عدد حالات المتواجدة بمصالح العناية المركزة بذات المؤسسة، قد تراجعت من 70 حالة خلال جويلية، إلى 40 حالة هذه الأيام الأخيرة.

وسمحت هذه الوضعية، من توفير عدد من الأسرة بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة خلال الـ15 أيام الأخيرة.

محذرا من أن الوضعية يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه،إذا لم يلتزم المجتمع بالسلوكيات الاحترازية المتمثلة في احترام التباعد الجسدي و الارتداء الضروري للقناع.

وأكد الدكتور يوسفي، إن المعركة لم تنته بعد ما دامت الحالات المسجلة يوميا لم تبلغ بعد حدود الـ10 إصابات، مما سيسمح لمهني الصحة استعادة انفاسهم وعودة النشاطات الطبية الأخرى و الحياة بصفة عامة إلى مجراها الطبيعي.

هذا وأرجع الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، هذا الاستقرار النسبي في عدد حالات الاصابة والإستشفاء إلى انتشار الوعي في أوساط المجتمع.

ويأتي ذلك، من خلال التزام فئات كثيرة بقواعد الوقاية المتمثلة خصوصا في التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وحذر فورار من إمكانية ارتفاع عدد الحالات بعد فتح الشواطئ، مع عدم التزام المصطافين بالإجراءات الوقائية.